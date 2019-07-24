Вакарчук выступил перед россиянами

Лидер украинской партии «Голос» и музыкант Святослав Вакарчук выступал перед россиянами в Монако. Об этом рассказал юрист Андрей Портнов в фейсбуке, прикрепив ссылку на видео его выступления.

Как отмечается, «моральный авторитет нации» выступал в 2015 году на мероприятии у одного из российских олигархов в то время, когда на Украине был кризис.

«Когда украинские воины погибали на востоке страны, [Вакарчук] веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей», — добавил Портнов.

Стоит отметить, что в настоящее время ссылка на видео недоступна, вероятно, потому что его удалили. Однако некоторые пользователи успели сохранить запись и щедро делятся с ней в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Вакарчук предложил закон о «сосуществовании» Украины и России.