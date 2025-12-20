Пушков назвал «трех китов», на которых стоит политика Европы в отношении России

Политика действующих европейских руководителей в отношении России строится на трех китах: самонадеянности, агрессивной глупости и отказе воспринимать реальность, что в итоге может привести к «большой войне». Об этом написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова премьера Венгрии о том, что прошедший саммит Евросоюза «был военным советом».

По его словам, Виктор Орбан «весьма жестко охарактеризовал саммит». Сенатор подчеркнул, что при существующих в Европе настроениях «евроруковолители действительно могут довести дело до большой войны».

«Им бы задуматься о последствиях их собственного поражения. Но - нет. Самонадеянность, агрессивная глупость и отказ воспринимать реальность - три кита, на которых покоится нынешняя политика Европы в отношении России», — написал Пушков.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз планирует принять Украину к 2030 году и начать войну с Россией. Орбан отметил, что заявленная цель программы вооружения, которая была запущена Брюсселем, — подготовить союз к войне в течение четырех лет.

Ранее Орбан назвал «военной логикой» выдачу кредита на €90 млрд Украине.