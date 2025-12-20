Киркоров о родственных отношениях с Вангой: «Уже концы отдавал»

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о родственных отношениях с болгарской провидицей Ванги. Новый выпуск шоу «Натальная карта» с его участием вышел на платформе VK Видео.

Киркоров заявил, что является двоюродным племянником знаменитости.

«У меня была такая история: я был маленьким и очень заболел в Болгарии, это было дело, очень заболел, и я прямо вот уже концы отдавал. И они меня в охапку схватили с мамой и повезли к бабе Ванге», — вспоминает он.

По словам Киркорова, после заговоров и лечения травами у Ванги он поправился. Кроме того, провидица напророчила, что артист женится в 27 лет, и все важные женщины в его жизни будут с именем на букву А.

Певец перечислил этих женщин Алла Пугачева, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко, Алла-Виктория — дочь артиста.

Также Киркоров впервые высказался о скандальном интервью Пугачевой.

Ранее Филипп Киркоров потратил на новогодний декор дома около 5 миллионов рублей.