Закон о восстановлении Нотр-Дама приняли во Франции

В Нацсобрании Франции в окончательном чтении приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что принятие законопроекта поддержали большинство депутатов.

Как отмечается, данный документ утвердит рамки будущей реставрации.

Помимо этого, законопроект предусматривает налоговые льготы для людей, которые пожертвуют свои средства на восстановления собора.

Ранее сообщалось, что французские инвесторы не выделили средств для всемирно известного памятника Парижа.