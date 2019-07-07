Кевина Спейси допросили по делу о сексуальных домогательствах
Полиция Великобритании в мае допросила актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, Скотланд-Ярд пока не предъявил Спейси никаких обвинений.
Как отмечается, британские полицейские записали показания актера для использования в судебных заседаниях.
При этом Скотланд-Ярд расследует шесть заявлений о сексуальном насилии против Спейси.
Ранее сообщалось, что в деле Кевина Спейси о домогательствах появились новые подробности.