Джордж Мартин высказался о токичности фанатов «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, являющийся автором серии книг «Песнь льда и пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», высказался о фанатах телепроекта. Об этом сообщает Vanity Fair.

По его мнению, обсуждения сериала в Сети приобретает больше и больше враждебности среди людей.

Мартин сравнил эти обсуждения со статьями в старых фанатских журналах и комиксах, где характер отзывов был таким же. Однако писатель подчеркнул, что в Интернете дела обстоят еще хуже.

Автор романа заявил, что люди, обсуждающие сериал, «токсичны», а сами споры являются «бессмысленными».

Ранее сообщалось, что Джордж Мартин назвал душераздирающим сериал «Чернобыль».