Принцесса Диана могла сыграть в «Телохранителе 2», заявил Кевин Костнер

Американский актер Кевин Костнер заявил, что британская принцесса Диана могла сняться в продолжении фильма «Телохранитель». Об этом сообщает People.

По его словам, Диана была согласна сняться в «Телохранителе 2», сценарий к которому должен был написать сам актер, а принцесса сыграть главную роль.

Он вспомнил, как во время телефонного разговора принцесса любезно с ним общалась и задавала вопросы относительно наличия поцелуя в фильме.

«При этом она была очень сдержанна – и немного волновалась, ведь ее жизнь все время была под контролем», — отметил Костнер.

Он добавил, что сценарий был окончательно написан за день до гибели Дианы в автокатастрофе в Париже.

Ранее сообщалось, что раскрыта тайна постера «Телохранителя» с певицей Уитни Хьюстон.