Врачи раскрыли новые данные о состоянии Алибасова

В НИИ им. Склифосовского опровергли выписку продюсера Бари Алибасова, сообщает сайт kp.ru.

По данным издания, Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения, его состояние оценивается как тяжелое.

Журналисты также пытались связаться с женой Алибасова Лидией Федосеевой-Шукшинской, с которой он якобы должен был находиться в Подмосковье, однако она не ответила на звонки.

Также отмечается, что огласить состояние здоровья продюсера могли только родственники, врачам это делать запрещено.

Ранее сын Алибасова сообщил о выписке отца.