Врачи раскрыли новые данные о состоянии Алибасова
В НИИ им. Склифосовского опровергли выписку продюсера Бари Алибасова, сообщает сайт kp.ru.
По данным издания, Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения, его состояние оценивается как тяжелое.
Журналисты также пытались связаться с женой Алибасова Лидией Федосеевой-Шукшинской, с которой он якобы должен был находиться в Подмосковье, однако она не ответила на звонки.
Также отмечается, что огласить состояние здоровья продюсера могли только родственники, врачам это делать запрещено.