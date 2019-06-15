Известна сумма заработка Бари Алибасова в месяц

Продюсер Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на». Об этом он рассказал в интервью НТВ за неделю до того, как выпил средство для очистки труб и попал в больницу.

Алибасов признался, что на пике популярности группы он мог заработать около миллиона долларов в месяц. Однако заработок музыкантов был еще выше.

«До миллиардов-то точно не дошло, но миллионы, наверное», — добавил Алибасов.

Ранее стало известно, что Алибасов не помнит, какой сейчас год.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей