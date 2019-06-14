Появилось видео передачи Чучи близким Алибасова

Опубликовано видео, на котором нашедший кота известного продюсера Бари Алибасова передает питомца родственникам шоумена. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Канадского сфинкса приютил в школе Кунг-Фу, расположенной в Столовом переулке, молодой человек по имени Леван Калжоти.

«Мы успели с ним уже и подружиться, и наши ученики. У нас очень теплые отношения к котам, поэтому он чувствовал себя вполне комфортно», — заявил Кажилоти.

Поиски пропавшего кота велись по ближайшим подъездам и квартирам в течение трех дней. За это время мошенники пытались выдать похожего кота за любимца Алибасова и обманным путем заполучили обещанное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Калжоти отказался от 800 тысяч рублей за находку кота Чучи.

Бари Алибасов-младший заявил, что его отца могут перевезти из России в Европу, когда его состояние после отравления улучшится.