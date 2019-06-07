Украинскую участницу шоу талантов убили и утопили

Танцовщицу-участницу шоу талантов в Германии Аллу Клышту убили недалеко от города Руст, передает Daily Mail.

Тело 33-летней женщины нашли в реке Рейн. Она пропала без вести в конце апреля. По данным полиции, она была сначала убита, а потом сброшена в реку.

По подозрению в убийстве задержан ее 30-летний экс-бойфренд.

Клышта родилась в Украине, но жила в Германии, была наиболее известна участием в 2010 году в шоу талантов Da Supertalent — немецком эквиваленте британского Got Talent.