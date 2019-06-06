Любимого поэта россиян выявил опрос

Почти пятая часть россиян предпочитают из отечественной лирики поэзию Александра Пушкина, при этом почти у половины жителей России есть любимые стихотворения отечественных поэтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, 17% россиян назвали любимыми произведения Пушкина, следом расположилась поэзия Сергея Есенина (8%) и Михаила Лермонтова (6%). По 1% опрошенных рассказали о любви к стихотворениям Анны Ахматовой, Александра Блока, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Марины Цветаевой, Федора Тютчева, Андрея Дементьева.

Кроме того, четверть (26%) россиян признались, что у них нет любимого стихотворения.

Опрос проводился по телефону 4 июня 2019 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом.