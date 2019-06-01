Бритни Спирс разоблачила бывшего мужа

Американская певица Бритни Спирс заявила, что ее оболгали, а ее команда заставила ее хранить молчание в сложный период, когда у нее в 26-летнем возрасте забрали детей, а ее саму направили на лечение в психиатрическую клинику. Ее письмо оказалось в распоряжении The Daily Mail.

Как отмечается, певица написала это письмо между 2009 и 2010 годами. Она пишет о себе в третьем лице и утверждает, что все было подстроено в 2008 году, когда она заперлась в комнате, чтобы не отдавать одного из своих сыновей бывшему мужу Кевину Федерлайну. Она также обвиняет свою команду в том, что они контролируют ее жизнь и постоянно угрожают, что ее детей заберут, если она не будет сотрудничать с членами команды.

Согласно письму, такими угрозами ее заставили развестись с Федерлайном, который делал из себя «невинную жертву». Кроме того, ее вынудили отдать детей, а когда из-за этого она, как любая мать, потеряла контроль над собой, это было использовано против нее.

Ранее менеджер допустил конец музыкальной карьеры Бритни Спирс.