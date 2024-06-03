В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах

Государственным и частным сектором в Египте обсуждается возможность проведения расчетов с Россией в национальных валютах. Об этом РИА Новости сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.

«Идет обсуждение между заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, а также с Центральным банком Египта, чтобы изучить способы коммерческих расчетов между двумя государствами в нацвалютах и работы для поиска механизма для реализации этого», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. По словам российского лидера, объем взаимной торговли вырос с $45 млрд до $89 млрд.

26 мая Центральный банк России сообщил о растущих трудностях операций с валютами дружественных стран на фоне ужесточения санкций со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в США предупредили банки Европы о серьезных рисках из-за России.