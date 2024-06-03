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В Шахтах семиклассницу ударило током в душе на даче

В Ростовской области школьницу ударило током из-за неисправного водонагревателя

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Depositphotos

В Ростовской области девочка получила удар током, когда принимала душ на даче. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в пригороде города Шахты. 14-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током, спасти ее не удалось.

По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Туве подросток получит 8 млн рублей за удар током под ЛЭП. Трое подростков верхом на лошадях ехали из села Аржаан в сторону чабанской стоянки. Один из мальчиков случайно задел рукой свисавший с линии электропередачи провод. Школьник получил удар током и ожоги тела. Пострадавшего удалось спасти. По требованию прокуратуры, суд обязал компанию «Россети Сибирь Тываэнерго» компенсировать причиненный вред здоровью.

Ранее двухлетний россиянин попал в реанимацию, засунув провод от лампы в рот.

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