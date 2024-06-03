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В Уфе шестилетний ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Башкирии ребенок выпал из окна пятого этажа вместе с москитной сеткой

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Shutterstock

В Уфе с тяжелыми травмами госпитализирован дошкольник, выпавший из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Октября, из окна квартиры выпал шестилетний мальчик. По предварительной информации, ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты пятого этажа.

Пострадавший выжил, он госпитализирован в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области двухлетняя дошкольница выпала из окна квартиры, девочка в больнице. Дошкольница облокотилась на москитную сетку в квартире на пятом этаже и спикировала вниз, окно, из которого выпал ребенок, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком. Пострадавшую доставили в нижегородскую больницу. О характере полученных девочкой травм не сообщается, но известно, что ребенок находится в реанимации.

Ранее двухлетний россиянин выпал из окна и оказался в больнице.

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