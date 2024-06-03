В Уссурийске мать морила голодом новорожденную дочь

В Уссурийске перед судом предстанет местная жительница, женщину обвиняют в жестоком обращении с новорожденной дочерью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, 34-летняя женщина несколько недель не кормила свою новорожденную дочь. Когда о происходящем в семье стало известно, месячную девочку изъяли из семьи. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав, известно, что россиянка уже лишена прав на старшего ребенка. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Иркутске огласили приговор жительнице Усть-Ордынского округа, которая морила сына голодом и довела ребенка до истощения. 35-летняя женщина намеренно лишала воды и пищи своего 12-летнего сына, ребенок пытался продуктами быстрого приготовления. С 2017 года мать скрывала сына от медицинских работников, в больницу подросток попал только летом 2022 года. На момент госпитализации мальчик весил 23 килограмма, спасти его медики не смогли. Приговором суда иркутянке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее россиянин морил двух пасынков голодом и бил их электрошокером.