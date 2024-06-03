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В Болгарии освистали главу Еврокомиссии

Болгарские демонстранты освистали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

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Francois Lenoir/Reuters

В болгарском городе Пловдиве освистали прибывшую в страну с официальным визитом главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщила «Российская газета».

Участники протестной акции собрались у входа в Античный театр, где выступала чиновница, и встретили ее лозунгами «Урсула — фашист!», «Нет НАТО!». Некоторые демонстранты пришли с флагами России и символикой специальной военной операции.

Также собравшиеся люди кричали главе ЕК, что ей в Болгарии не рады.

До этого фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Она также призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент России якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу». По ее словам, речь идет о выборах в Европарламент, выборах в Восточной Германии и президентской гонке в США.

Ранее в Европарламент пришли с обысками по делу о «влиянии России».

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