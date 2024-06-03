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Стало известно о возможной отставке еще одного губернатора в России

«Ведомости»: губернатор Республики Алтай Хорохордин может покинуть свой пост

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

У Республики Алтай в ближайшее время может смениться губернатор в связи с возможной отставкой Олега Хорохордина. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Хорохордин еще не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопроса переизбрания на пост главы Алтайского края. О возможной отставке губернатора прежде писала газета «Коммерсантъ».

Хорохордин занял пост главы Республики Алтай в 2019 году, срок его полномочий истекает в сентябре 2024 года. С 2002 по 2006 год он работал в аппарате полпреда президента в Центральном федеральном округе, после чего перешел в управлении главы государства по внутренней политике. В 2006-2011 годы - работал в управлении президента РФ по внутренней политике. В 2011-2012 гг. был помощником заместителя председателя правительства РФ. С 2012 по 2019 год — председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС».

В конце мая свои посты покинули руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в связи с переходом на новую должность, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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