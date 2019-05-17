Составлен список победителей «Евровидения» на основе запросов в Сети

<img src="//img.gazeta.ru/files3/851/12359851/upload-RTS2I1DT-pic905-895x505-77474.jpg">

Компания Goggle составила рейтинг десяти финалистов музыкального конкурса «Евровидение» на основе популярных запросов в Сети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении компании говорится, что уже сегодня зрители шоу могут узнать победителя по версии пользователей Google Поиска.

Уточняется, что наиболее популярен среди интернет-пользователей певец из Франции Билал Ассани, следом за ним идет исландская группа Hatari из Исландии. Замыкает тройку лидеров российский певец Сергей Лазарев.

Кроме этого, популярны у пользователей Сети участники из Нидерландов, Швейцарии, Италии, Белоруссии, Швеции.

Ранее сообщалось, что Лазарев прошел в финал «Евровидения».