Составлен список победителей «Евровидения» на основе запросов в Сети
Компания Goggle составила рейтинг десяти финалистов музыкального конкурса «Евровидение» на основе популярных запросов в Сети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
В сообщении компании говорится, что уже сегодня зрители шоу могут узнать победителя по версии пользователей Google Поиска.
Уточняется, что наиболее популярен среди интернет-пользователей певец из Франции Билал Ассани, следом за ним идет исландская группа Hatari из Исландии. Замыкает тройку лидеров российский певец Сергей Лазарев.
Кроме этого, популярны у пользователей Сети участники из Нидерландов, Швейцарии, Италии, Белоруссии, Швеции.
Ранее сообщалось, что Лазарев прошел в финал «Евровидения».