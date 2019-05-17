Умер создатель пирамиды Лувра

В США в возрасте 102 лет скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, пишет The New York Times со ссылкой на его сына.

Сын Юймина рассказал изданию, что архитектор скончался в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 мая. Причины смерти он не уточнил.

Юймин родился в 1917 году в административном центре Гуанчжоу на юге Китая, а в 1935-м переехал в США, где окончил Массачусетский технологический институт, а также Высшую школу дизайна при Гарварде.

Юймин является автором проектов множества известных зданий, включая башню банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Национальную галерею искусства в Вашингтоне. Также он создал проект стеклянной пирамиды Лувра, которая была возведена в 1989 году.