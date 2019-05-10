Трейлер «Джуди» с Рене Зеллвегер появился в сети

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Первый трейлер байопика «Джуди» о последнем годе жизни американской актрисы и певицы Джуди Гарленд появился в сети. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в кинокартине исполняет Рене Зеллвегер — лауреат премии «Оскар». Она известна по фильмам «Холодная гора», «Чикаго», «Дневник Бриджет Джонс».

Над биографическим фильмом «Джуди» работают компании Pathé, BBC Films и Ingenious Media.

Ранее было опубликовано первое фото Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд.