«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

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Мировые сборы фильма «Мстители. Финал» в рекордные сроки превысили отметку в $2 млрд — всего за двое выходных, передает CNBC.

Отмечается, что до последних «Мстителей» ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки. Подчеркивается, что прошлому рекордсмену — фильму Джеймса Кэмерона «Аватар» — потребовалось 47 дней на то, чтобы собрать более $2 млрд.

При этом в США сборы уменьшились на 60% по сравнению с предыдущими выходными.

Ранее сообщалось, что «Мстители. Финал» собрали $1,2 млрд за первый уик-энд и побили рекорд.