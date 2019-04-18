О последних днях жизни вдовы Евстигнеева рассказала подруга

Актриса Ксения Хаирова в интервью «Пятому каналу» рассказала о последних днях жизни вдовы Евгения Евстигнеева, актрисы Ирины Цывиной.

По словам Хаировой, тело 55-летней Цывиной было доставлено в морг в ночь на 18 апреля, однако еще 14 апреля с ней якобы все было в порядке. «14-го у нее были гости и все было прекрасно, и она вообще ничего не пила. Она пила воду, накрывала на стол и отмечала день рождения своей подруги», — говорит шокированная актриса.

Ирина Цывина — звезда сериалов «Кадетство», «Ольга» и «Полицейский с Рублевки». Была последней женой актера Евгения Евстигнеева. О смерти актрисы стало известно 18 апреля, причины пока не называются.