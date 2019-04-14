Умерла Ксения Успенская

Известная художница Ксения Успенская скончалась в Воронеже на 97-м году жизни, сообщают местные СМИ.

Причина смерти художницы не сообщается.

Воронежское отделение Союза художников России выразило соболезнование родным Успенской. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Ксения Успенская — член Союза художников СССР с 1955 года.

Произведения художницы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, музеи им. И.Н. Крамского, галереях России и зарубежных стран.