Умерла Ксения Успенская
Известная художница Ксения Успенская скончалась в Воронеже на 97-м году жизни, сообщают местные СМИ.
Причина смерти художницы не сообщается.
Воронежское отделение Союза художников России выразило соболезнование родным Успенской. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.
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Ксения Успенская — член Союза художников СССР с 1955 года.
Произведения художницы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, музеи им. И.Н. Крамского, галереях России и зарубежных стран.