Волочкова заявила об ущербности критиков

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о критике своих слов о том, что недовольным гражданам России стоит покинуть страну. Об этом она написала в инстаграме.

Артистка подчеркнула, что говорить правду — большое достоинство человека, но для некоторых она бывает неудобной.

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«А когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно», — посетовала Волочкова.

Ранее сообщалось, что Волочкова объяснила слова о россиянах.