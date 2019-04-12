В Раде потребовали завести дело на создателей «Слуги народа»

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала у главы МВД Арена Авакова завести уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала «Слуга народа», сообщает «Украинская правда».

Она обратилась к Авакову, который не присутствовал в Раде.

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«Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, также зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма «Слуга народа» и исполнителей главной роли, в которой расстреливают парламент, а затем проходят похороны президента», — сказала вице-спикер Рады.

Он отметила, что депутат Надежда Савченко, «за такие мысли только, содержится в следственном изоляторе». По ее словам, она приветствует решение возбудить уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура.

Ранее с похожим вопросом обращался к Авакову депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.