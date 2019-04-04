Врач-остеопат остался недоволен ответом Малышевой

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов отреагировал на ответ телеведущей Елены Малышевой на его критику, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Мохов отметил, что ожидал, что перед врачами и пациентами извинятся, но этого не последовало.

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«Работаем с Еленой Васильевной», — заявил Мохов.

Он добавил, что на следующей неделе проведет встречу с Малышевой, на которой обсудит, «что делать и как быть в этой ситуации».

Ранее телеведущая ответила на обвинения доктора медицинских наук Дмитрия Мохова. Она отметила, что создатели программы «Жить здорово!» с осторожностью относятся к термину «остеопат», так как России так себя называют многие люди, иногда без диплома врача.