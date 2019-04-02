Стало известно, где похоронят звезду «Улиц разбитых фонарей»

Актер Александр Васильев будет похоронен 3 апреля на Смоленском кладбище Васильевского острова, сообщают местные СМИ.

Утром в среду состоится гражданская панихида. С 14 деятеля культуры отпоют в церкви Смоленской Иконы Божьей матери.

Александр Васильев снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Фаусте», Особенностях национальной охоты», «Бандитском Петербурге» и других картинах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев.