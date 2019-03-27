Стена вокалиста The Prodigy появилась в Екатеринбурге

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Граффити с изображением солиста группы The Prodigy Кита Флинта появилось в Екатеринбурге на улице Горького. Об этом сообщает E1.Ru.

В материале говорится, что оно появилось в так называемом «битловском дворике». Рядом с изображением Флинта — портреты солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона и музыкантов легендарной группы The Beatles.

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Кит Флинт трагически ушел из жизни 4 марта 2019 года. Тело музыканта было обнаружено в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.

Ранее сообщалось, что The Prodigy уточнили детали похорон Кита Флинта.