Стена вокалиста The Prodigy появилась в Екатеринбурге
Граффити с изображением солиста группы The Prodigy Кита Флинта появилось в Екатеринбурге на улице Горького. Об этом сообщает E1.Ru.
В материале говорится, что оно появилось в так называемом «битловском дворике». Рядом с изображением Флинта — портреты солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона и музыкантов легендарной группы The Beatles.
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Кит Флинт трагически ушел из жизни 4 марта 2019 года. Тело музыканта было обнаружено в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.
Ранее сообщалось, что The Prodigy уточнили детали похорон Кита Флинта.