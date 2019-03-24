Садальский обвинил Галкина в бездарности

Артист Станислав Садальский обвинил телеведущего и шоумена Максима Галкина в бездарности. Свое мнение он выразил в инстаграме.

Так актер отреагировал на заявление Галкина о том, что после 20 лет на телевидении он разбирается в нем лучше других.

«Макс, не говорите ерунды!.. вы ведете бездарные, как и вы, шоу», — отметил Садальский.

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Он добавил, что талантам затруднен доступ к телевидению, но когда они туда пробьются, то обязательно потеснят Галкина.

Ранее сообщалось, что Станислав Садальский назвал Максима Галкина «тупым», заявив, что он не смог бы додуматься до покушения на Филиппа Киркорова.