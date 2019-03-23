Disney закроет снявшую «Жизнь Пи» студию

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Компания Walt Disney планирует закрыть киностудию Fox 2000 после приобретения корпорации 21st Century Fox. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, Disney позволит студии закончит свои последние проекты, среди которых фильмы «Лига жен» и «Мировые новости».

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Как отмечается, причины закрытия Fox 2000 пока неизвестны.

При этом киностудия, в частности, выпустила фильмы «Жизнь Пи», «Дьявол носит Prada» и «Бойцовский клуб».

Ранее сообщалось, что Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку.