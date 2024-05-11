Экономист рассказал, как Россия и Китай создают «альтернативный мир»

Россия и Китай создают новый альтернативный мир многополярности, который означает ослабление позиций Запада. Об этом на You Tube-канале Dialogue Works рассказал экс-директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд.

«Общая картина такова, что они (РФ и КНР. – прим. ред.) фактически, создают альтернативный мир… Они собираются построить систему, в рамках которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением», — подчеркнул он.

Норфилд добавил, что этот процесс неминуемо означает ослабление роли Запада на международной арене. При этом, по мнению экономиста, стремление России и Китая к многополярному миру не означает, что Пекин и Москва рассматривают Запад как врага.

До этого экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отмечала, что Россия и ее народ находятся у руля геополитических изменений, формируя многополярный мир. Она подчеркнула, что многополярный мир уже формируется, «и военные конфликты обычно ускоряют геополитические изменения, которые происходят в настоящее время».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Россия должна нанести поражение «кулачному праву империализма».