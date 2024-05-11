Собянин обратился к Мишустину после его назначения премьер-министром РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность премьер-министра страны. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале главы российской столицы.

В сообщении отмечается, что под руководством Мишустина кабинет министров РФ эффективно решал самые сложные вопросы. По словам Собянина, за последние четыре года перед государством стояло немало подобных задач.

«Несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, в России реализовано множество масштабных проектов, в том числе в Москве», — подчеркнул мэр города.

Он добавил, что правительство страны и администрация российской столицы успешно сотрудничают уже не первый год. При этом кабинет министров РФ активно поддерживает различные инициативы по развитию населенного пункта, уточнил Собянин.

В конце глава Москвы выразил уверенность, что новое правительство ждут не меньшие достижения. Мэр города пожелал Мишустину успехов в работе, которая имеет своей целью благо всего государства и его жителей.

10 мая нижняя палата парламента РФ направила президенту страны Владимиру Путину постановление об утверждении премьер-министра. Позже глава государства подписал указ о назначении Мишустина на эту должность.

Ранее Мишустин перечислил шесть основных целей нового российского правительства.