Звезда «Игры престолов» рассказала о пережитом инсульте

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк рассказала, что она чуть не умерла от инсульта в 2011 году. Об этом сообщает Sky News.

Актриса пережила субарахноидальное кровоизлияние, которое наступает из-за разрыва артериальной аневризмы или черепно-мозговой травмы.

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По ее словам, у нее началась страшная головная боль в спортзале, и затем она только усиливалась.

«На каком-то уровне я понимала, что происходит — мой мозг был поврежден», — поделилась Кларк.

Отмечается, что после этого она перенесла трехчасовую операцию, которая завершилась благополучно.

Кларк затем решила основать благотворительную организацию для тех, кто пережил подобное.

Ранее сообщалось, что HBO показал новые постеры к финалу «Игры престолов».