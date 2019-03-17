«Я был в тебя влюблен»: Борис Корчевников скорбит о Юлии Началовой

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Телеведущий Борис Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой. Об этом он написал в инстаграме.

Он отметил, что был влюблен в нее с самого детства.

«Той девочкой я тебя запомнил. Девочкой из какой то сказки, красивой, как феи в маминых книгах», — подчеркнул Корчевников.

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По его словам, в глазах артистки всегда было доверие ко всему, даже тогда, когда к ней пришла громкая слава.

«Любовь не проходит. Она и молитвы — теперь тебе очень нужны», — добавил Корчевников.

Ранее сообщалось, что отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица скончалась.