«Я был в тебя влюблен»: Борис Корчевников скорбит о Юлии Началовой
Телеведущий Борис Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой. Об этом он написал в инстаграме.
Он отметил, что был влюблен в нее с самого детства.
«Той девочкой я тебя запомнил. Девочкой из какой то сказки, красивой, как феи в маминых книгах», — подчеркнул Корчевников.
По его словам, в глазах артистки всегда было доверие ко всему, даже тогда, когда к ней пришла громкая слава.
«Любовь не проходит. Она и молитвы — теперь тебе очень нужны», — добавил Корчевников.
Ранее сообщалось, что отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица скончалась.