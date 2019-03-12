Вышел трейлер фильма «Миллиард» с Машковым в главной роли

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Вышел трейлер фильма «Миллиард» с актером Владимиром Машковым. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Как отмечается, по сюжету миллиардер, которого исполнит Машков, теряет свое состояние и вынужден сплотиться с наследниками, чтобы ограбить собственный банк.

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«Мне было весело почувствовать себя многодетным отцом, да еще и олигархом», — сказал Машков.

В прокат фильм выйдет 18 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Машков заявил об уходе из кино, чтобы вплотную заняться театральной деятельностью.