Вышел трейлер фильма «Миллиард» с Машковым в главной роли
Вышел трейлер фильма «Миллиард» с актером Владимиром Машковым. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Как отмечается, по сюжету миллиардер, которого исполнит Машков, теряет свое состояние и вынужден сплотиться с наследниками, чтобы ограбить собственный банк.
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«Мне было весело почувствовать себя многодетным отцом, да еще и олигархом», — сказал Машков.
В прокат фильм выйдет 18 апреля 2019 года.
Ранее сообщалось, что Машков заявил об уходе из кино, чтобы вплотную заняться театральной деятельностью.