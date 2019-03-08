«У нас нет колдунов»: МВД оправдалось за срыв операции СБУ у офиса Зеленского

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Представители МВД Украины заявили, что не могли знать о тайной операции СБУ у офиса кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, так как в их штате нет «колдунов, мольфаров и экстрасенсов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МВД напомнили, что СБУ проводит тайные операции, о которых не может знать министерство.

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«К сожалению, у МВД нет штатных колдунов, мольфаров и экстрасенсов (которые могли бы известить о негласных операциях СБУ. — «Газета.Ru»)», — говорится на сайте.

Ранее СБУ обвинила МВД Украины в дискредитации из-за прослушки Зеленского.