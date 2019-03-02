Звезда «Ворониных» получила травму

Российская актриса Екатерина Волкова, наиболее известная по роли Веры в сериале «Воронины» получила ушибы перед премьерой в театре, об этом пишет Starhit со ссылкой на ее инстаграм.

Как отмечается, актриса получила травму перед премьерой спектакля «Город» из-за того, что упала в помещение под сценой.

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«Премьера прошла не без происшествий — упала и получила травмы», — заявила Волкова.

Она добавила, что ей пришлось выходить на сцену со слезами. Волкова уточнила, что ушибла колено и бок.

Ранее сообщалось, что звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о своей серьезной болезни.