Украинский вещатель высказался об отказе Maruv ехать на «Евровидение»

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Председатель совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что отбор на конкурс «Евровидение» выявил общественную проблему, которая находится в «политической плоскости». Слова Аласании передает «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что украинская певица Maruv (Анна Корсун) не поедет на «Евровидение». Она объяснила это решение несправедливым контрактом, предложенным в НСТУ.

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Аласания заверил, что условия договора между певицей и вещателем были стандартными и подчеркнул, что некоторые его положения, в частности запрет на российские гастроли на 3 месяца после конкурса, должны были избежать политизации конкурса.

«НСТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости», — отметил Аласания.

Он заключил, что деятельность национального вещателя не должна приводить к «расколу в обществе».