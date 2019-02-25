Познер отреагировал на смерть Малашенко
Журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на смерть политолога и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко, передает ФАН.
«Конечно, эта новость очень неожиданна для меня, потому что он все-таки сыграл несомненную роль в российском телевидении. Это далеко не проходная фигура, и о нем будут помнить, конечно же», — сказал Познер.
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По его словам, Малашенко «был сдержанным, чрезвычайно вежливым, корректным и очень профессиональным человеком».
Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.
25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.