Собчак отреагировала на смерть Малашенко

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Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в своем телеграм-канале высказалась о смерти медиаменеджера и бывшего главы своего предвыборного штаба Игоря Малашенко.

«Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании», — написала Собчак.

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Она добавила, что считала его «порядочнейшим и очень креативным» человеком. По ее словам, она испытывает гордость, что Малашенко был главой ее предвыборного штаба.

Ранее источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что в Испании найден мертвым Игорь Малашенко. По их данным, он покончил с собой. Официально смерть Малашенко в настоящее время не подтверждена.