Любовную историю Дяди Федора покажут в новой серии «Простоквашино»

В новой серии мультсериала «Простоквашино» покажут любовную историю Дяди Федора с соседкой Олей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

Как отмечается, в 11 эпизоде «Вишневая феерия» по сюжету Дядя Федор не знает, как привлечь внимание соседской девочки Оли, которая ему нравится, а Матроскин и Шарик приходят ему на помощь.

Ранее сообщалось, что герои «Простоквашино» ищут праздничное настроение в новогодней серии.