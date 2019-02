«Сделаю максимум»: Сергей Лазарев о предстоящем «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» заявил, что намерен приложить все усилия для того, чтобы достойно представить страну на музыкальном конкурсе «Евровидение», передает РИА «Новости».

По словам исполнителя, он будет стараться, чтобы Россия гордилась своим участником, «ну а там как бог даст, карта ляжет и как проголосуют зрители».

«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни, и расклад может быть совершенно другой», — отметил Лазарев.

«Евровидение» будет проходить с 14 по 18 мая. Лазарев будет участвовать в конкурсе во второй раз: в 2016-м с песней You're the only one он занял третье место и завоевал «Приз зрительских симпатий».

