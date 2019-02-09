Фонд Майкла Джексона нашел нарушения в фильме «Покидая Неверленд»

Фонд наследников Майкла Джексона направил телесети HBO письмо, в котором говорится о нарушении журналистской этики в документальном фильме о Майкле Дексоне «Покидая Неверленд». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В скандальном фильме о поп-звезде утверждается, что он изнасиловал двух мальчиков. Фонд наследников Майкла Джексона в 10-страничном письме заявляет, что судебные разбирательства с двумя обвинителями «недвусмысленно дали понять, что они не заслуживают доверия. »

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Также в фонде кинокартину назвали «односторонней, сенсационной программой», игнорирующей журналистскую этику.

Как отмечается, в письме HBO не угрожают судебными разбирательствами в случае выхода фильма в эфир, однако критикует решение телесети.

Ранее сообщалось, что фильм о Майкле Джексоне и изнасилованиях шокировал зрителей.