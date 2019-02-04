Волочкова подала заявление о клевете со стороны экс-водителя
Балерина Анастасия Волочкова подала в полицию заявление о клевете со стороны ее бывшего водителя Александра Скиртача, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник отметил, что, по мнению Волочковой, Скритач оклеветал ее в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».
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В агентстве напомнили, что ранее Волочкова обвиняла Скритача в хищении «крупной суммы» денег и мошенничестве.
Ранее Волочкова устроила скандал на НТВ после слов про «абсолютное быдло».