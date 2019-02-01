В Третьяковке рассказали об ажиотаже после кражи картины Куинджи

В Третьяковской галерее рассказали, что не наблюдают притока посетителей после кражи картины с выставки Архипа Куинджи, передает РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что очереди в галерею такие же, как обычно.

Также сообщается, что посетители обращают внимание на «Ай-Петри. Крым», узнают ее по телевизионным сюжетам, но особого скопления людей возле нее нет.

27 января картина «Ай-Петри. Крым» была украдена прямо с выставки, 28 января полотно было найдено, а предполагаемый похититель — задержан. 29 января суд избрал похитителю меру пресечения в виде заключения под стражу.