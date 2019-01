Умер Джеймс Ингрэм

Американский певец Джеймс Ингрэм, наиболее известный благодаря песням «Baby, Come to Me», «How Do You Keep The Music Playing?» и «I Don't Have The Heart», скончался на 67 году жизни. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, о его кончине рассказала подруга Дебби Аллен.

Реклама

«Я потеряла своего дорогого друга и креативного партнера Джеймса Ингрэма», — написала Аллен.

Причина его смерти не уточняется.

Ингрэм прославился в 1980-х, когда получил две премии Grammy за песни » One Hundred Ways» и «Yah Mo B There». Кроме того, он был номинирован на «Оскар» за композиции к фильмам «Джуниор» и «Бетховен 2».