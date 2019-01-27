Избивший жену Башаров отреагировал на разоблачение «Битвы экстрасенсов»

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Скандальный российский актер Марат Башаров прокомментировал критику в адрес телепрограммы «Битва экстрасенсов». Об этом сообщает StarHit.

«Никакой подтасовки и подставы в этом нет. И вы не поняли моей шутки, типа мне заплатили миллион долларов за то, что я неправильно подсказывал», — сказал Башаров.

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По его словам, шоу «Битва экстрасенсов» не берет взяток и не продает подсказки.

Он также подчеркнул, что подобные обвинения необходимо доказывать.

Ранее СМИ назвали гонорары избившего жену Башарова.