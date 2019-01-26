Фильм о Майкле Джексоне и изнасилованиях шокировал зрителей
Документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором поп-звезду Майкла Джексона обвиняют в изнасилованиях, шокировал публику. Об этом сообщает The Sun.
Как отмечается, в четырехчасовой картине двое мужчин рассказывают свою историю общения с артистом. По их словам, они подверглись изнасилованию со стороны Джексона, когда были еще детьми. Утверждается, что это происходило в его особняке.
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Подчеркивается, что аудитория во время просмотра киноленты с трудом скрывала свое отвращение. Кто-то из зрителей назвал ее «фильмом ужасов».
Ранее сообщалось, что Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании.